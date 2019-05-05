نشر الفنان المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على “إنسجرام “، ظهر فيها وشعره مصبوغ باللون الأصفر الفاتح ، يبدو من خلالها أنه يستعد لتقديم عمل فني جديد ، وتشابه شكله فيها مع اللاعب الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة الإسباني ، ليونيل ميسي، وكتب عليها: “حب الذات ليس أنانية، لا يمكن حقا أن تحب الآخرين حتى تعرف كيف تحب نفسك” ، فاجأ لمجرد جمهوره بمظهره المختلف ، وسرعان ما تفاعل جمهور الفنان المغربي معه على الصورة التي نشرها، وحظيت بأكثر من 250 ألف إعجاب وعشرات الآلاف من التعليقات خلال ساعات قليلة من نشرها.
يبدو أن “اللوك” الجديد أثار سخرية البعض بسبب لون شعره حيث كتب أحد المعلقين “سعد المشقر” ، وجاءت أغلب التعليقات من قبل جمهوره حول الشبه الكبير الذى جمعه مع اللاعب الأرجنتيني الشهير ، بينما أشاد عدد كبير من متابعيه بالـ “نيولوك”.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يفاجئ الجمهور بقصة غريبة.. ولون شعره أثار سخرية البعض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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