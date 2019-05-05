بالصور.. تامر حسني يشعل الحفل الخيري بالجامعة الروسية

أشعل النجم تامر حسني الحفل السنوي الذي أحياه، أمس الأربعاء، في الجامعة الروسية بمدينة بدر، وسط حضور جماهيري كبير، ليختتم بذلك حفلات الربيع.
بدأ تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك"، وسط هتافات الجمهور من طلبة الجامعات وحماسهم، وأتبعها
ومن المقرر أن يوجه عائد
يذكر أن الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب قامت بتقديم حفل الفنان تامر حسني، وتم السماح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانا، أما كل من هو من خارج الجامعة، فكان بمقابل تذاكر قيمتها 200 جنيه.
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