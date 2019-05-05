بالصور.. تامر حسني يشعل الحفل الخيري بالجامعة الروسية

أشعل النجم تامر حسني الحفل السنوي الذي أحياه، أمس الأربعاء، في الجامعة الروسية بمدينة بدر، وسط حضور جماهيري كبير، ليختتم بذلك حفلات الربيع.



بدأ تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك"، وسط هتافات الجمهور من طلبة الجامعات وحماسهم، وأتبعها

بعدد من أغانيه، منها "عمري ابتدى، 100 وش، بتغيب، كل اللي فات، 180 درجة، لولاك حبيبي، قابلتيني، يا تعبني، اللي جاي أحلى، أكتر حاجة".ومن المقرر أن يوجه عائدالحفل لصالح جمعية "فتيات مصر"، بحيث تكون لصالح تجهيز مستشفى السرطان الذى تنشئه الجمعية بالفيوم.يذكر أن الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب قامت بتقديم حفل الفنان تامر حسني، وتم السماح لطلاب الجامعة المصرية الروسية بحضور الحفل مجانا، أما كل من هو من خارج الجامعة، فكان بمقابل تذاكر قيمتها 200 جنيه.