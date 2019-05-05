مسلسل فكرة بمليون جنيه الحلقة الأولى تتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرضها أمس على شبكة قنوات mbc مصر الفضائية.

ويشار إلى أنه كانت شهدت الحلقة نجاح "علاء" الذي يجسد شخصيته الفنان علي ربيع في

الثانوية العامة، وحصوله على مجموع لم يؤهله لدخول كلية الهندسة بسبب 0.4 فرق في مجموعه فيدخل في حالة من الحزن، وفي ذلك الوقت تحاول والدته "صابرين" تخفيف صدمته.

ويذكر أن "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود.. وآخرين.