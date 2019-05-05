كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض مسلسل هوجان لـ محمد إمام.. والقنوات الناقلة له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان محمد إمام، في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "هوجان" ومن المقرر عرضه على شاشة الحياة الحمراء.

مسلسل هوجان هو مسلسل إجتماعي يجمع بين الحركة والجدية والكوميديا، وتدور قصته حول شاب يمتلك قوة خارقة تجعله مشهور بين أهل حارته وتنتقل الشهرة إلي خارج حدود منطقته فيصبح من صفة المجتمع، المسلسل من بطولة محمد عادل أمام، وكريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد والفنان الكبير صلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.