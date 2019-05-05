كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب شابة تمنع حبيبها من مشاهدة "game of thrones" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الغيرة وراء شابه منعت حبيبها من مشاهدة مسلسل صراع العروش، بسبب النجمات الفائقين في الجمال الذين يشاركن في بطولة العمل.

وفي التفاصيل، فقد بدأت الشابة تُشاهد المسلسل هذا الأسبوع فتفاجأت بمشاهد العري التي يتضمنها.

نُشير إلى أن الشاب تلقى رسالة من حبيبته قالت له فيها إن مسلسل صراع العروش هو عرض للأثداء فقط لا غير.

واللافت أن الشاب نشر صورة عن الرسالة الهاتفية التي تلقاها من حبيبته على Reddit الأمر الذي أثار ردود فعل كثيرة عبر الموقع.