أحمد السقا ينتهي من تصوير "ولد الغلابة".. تعرف على القنوات الناقلة له ومواعيد عرضه

مسلسل ولاد الغلابة الذي يعرض على العديد من القنوات وهم "MBC مصر"، و"السومرية"، و"فلسطين"، و SBC، وNBN وسوف يعرض المسلسل في تمام الساعة الـ 9 بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية .

تدور أحداث مسلسل ولاد الغلابة حول صراع كبير بين أحمد السقا الملقب بـ (عيسى) وكان يعمل معلم بسيط بمدرسة فتيات بريف مصر، مما تنقلب الأحداث ويتواجد صراع بين عيسي وشقيقته داخل المسلسل مما يعرضه لظلم ويضطر إلى الدخول في تجارة المخدرات وينحرف من أجل أخذ ثأره من شقيقاته خلال الحلقات التي سوف تعرض قناة MBC مصر، في شهر رمضان.

مسلسل ولاد الغلابة من إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح بطولة النجم أحمد السقا (الذي يؤدي دور عيسي) بجواره كل من ومى عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة.