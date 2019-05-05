كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شركة "سينرجي"، لمالكها المنتج تامر مرسي، الخريطة الكاملة لنشر بعض المسلسلات الرمضانية المقبلة، التي يتم عرضها ابتدائًا من اليوم على عدد من الفضائيات المصرية.
وتعرض فضائية "on e"، مسلسل النجم هاني سلامة، والذي يحمل اسم "قمر هادي".
سلسل "قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وعزوز عادل، وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.