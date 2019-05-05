كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد عرض مسلسل "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة "سينرجي"، لمالكها المنتج تامر مرسي، الخريطة الكاملة لنشر بعض المسلسلات الرمضانية المقبلة، التي يتم عرضها ابتدائًا من اليوم على عدد من الفضائيات المصرية.

وتعرض فضائية "on e"، مسلسل النجم هاني سلامة، والذي يحمل اسم "قمر هادي".