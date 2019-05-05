كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان 2019.. تعرف على قصة المسلسل الخليجي "فتنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم قناة روتانا خليجية خلال الموسم الرمضاني المقبل وجبة بدوية دسمة على شاشتها لجمهورها الكبير في جميع أنحاء الدول العربية، وذلك من خلال مسلسل "فتنة".

المسلسل يحكي ملحمة درامية بثوب بدوي مزخرف بتفاصيل الأصالة والقيم العربية والبدوية، تتخللها قصص ومواقف مشوقة ذات مغزى.

تتمحور قصة المسلسل حول الفارسة البدوية فتنة صاحبة الزوبعة "الفرس"، وعشقها لـ"طراد" شيخ عشيرته الذي كان شاعرًا وفارسًا، ولكن هذا الحب بين القلبين الكبيرين لن تكتب له النهاية السعيدة بسهولة، حيث تتوالى الأحداث والحواجز لتبقي الحبيبين في صراع مستمر مع الأقدار، ليصنعا من ضعفهما قوة نالا بها الحریة ليصلا إلى بر الأمان.