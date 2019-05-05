ما السبب الحقيقي لانفصال النجمين كرم بورشين وسيريناي ساريكايا؟

متابعة بتجــــــــــرد: ترددت في الآونة الأخيرة أنباء مفادها أن سيريناي ساريكايا التي أنهت علاقتها مع النجم الشهير كرم بورشين قد بدأت علاقة جديدة مع رجل أعمال شهير.
وأضافت المعلومات أنه بسبب هذه العلاقة انفصلت سيريناي عن النجم التركي المحبوب.
وبحسب جريدة “حريات التركية”، فقد نفت النجمة عبر حسابها على إنستجرام كل ما تم تداوله حيث كتبت: “كل يوم استيقظ بذهول على سيناريو جديد، جميع التعليقات والأخبار التي لا صحة لها بسبب انفصالي أجدها تمثل عدم احترام لي وغير لائقة بما عشته في الفترة الأخيرة.. ليس بالضرورة وجود طرف آخر لإنهاء أي علاقة.. رجاء دعونا لا نفقد الود والاحترام المتبادل”.
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