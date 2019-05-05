متابعة بتجــــــــــرد: بعدما أثارت الجدل أكثر من مرّة في إطلالاتها العلنية، وأبرزها فستانها الشفّاف على السجادة الحمراء، نشرت الممثلة المصرية مقطع فيديو جديد استعرضت فيه فستانها بتصميم “الروب” الذي كانت ترتديه.
ويُظهر الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على تويتر الممثلة بالروب وعلّقت عليه قائلة: “السعادة لا تأتي جاهزة، بل يجب أن يقوم الإنسان ببعض الأفعال من أجل تحقيقها”.
وتعرّضت رانيا يوسف للكثير من التعليقات السلبيّة والجارحة بسبب إطلالتها حتى أنّ البعض قال لها إنّها بحاجةٍ إلى طبيبٍ نفسي للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تتعرّض للانتقادات من جديد.. فستان بتصميم الروب! – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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