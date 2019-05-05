فرحة شيرين عبد الوهاب لم تكتمل.. وتنتظر الحكم النهائي!

متابعة بتجــــــــــرد: رغم نجاح أغنيتها الجديدة “يا بتفكر يا بتحس”، تعيش النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب فترة من القلق والتوتر بسبب انتظارها قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية تجاه أزمتها الأخيرة في البحرين.
ويعود سبب التأخير في إصدار الحكم الى الوعكة الصحية التي يمرّ بها الفنان هاني شاكر، علماً أن لجنة التحقيقات في النقابة أنهت قرارها تجاه شيرين وسلّمته لمجلس النقابة، وفق ما ذكرت بعض المصادر.
تجدر الإشارة إلى أن شيرين عبد الوهاب تشارك في سباق دراما رمضان لهذا العام من خلال شارة مسلسل خمسة ونص” التي طرحتها بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وتغني فيها لأوّل مرّة باللهجة اللبنانية.
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