عودة الإبنة الأصيلة شيرين لأسرتها الفنية

تتوالى مفاجآت هرم شركات الانتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” في السوق المصرية هذه الفترة على صعيد الغناء، مع نجوم “هوليود الشرق” و”أم الدنيا” مصر، حيث التقى في القاهرة الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة ” روتانا للصوتيات والمرئيات” مع نجمة الغناء المصري الراقية والأصيلة شيرين عبد الوهاب، ولأن الطرفان تجمعهما علاقة مودة واحترام وتقدير، هذا إضافة الى تعاونات ونجاحات سابقة وراهنة، وتطلعات وأمنيات قادمة، اسفر اللقاء الذي سبقته إجتماعات عدة، أن أبرما الطرفان “روتانا” وشيرين إتفاقية تعاقد.

وفي التفاصيل، العقد المبرم بين “روتانا” وشيرين عبد الوهاب يتضمن أسطوانتين غنائيتين وعدد من الفيديو كليبات والحفلات الغنائية.

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وفي هذا السياق، وصفت شيرين “روتانا” بأنها أسرتها الفنية التي لم تتخلى عنها أبداً، وأنه تربطها علاقة صداقة وطيدة بكل طاقم الشركة وعلى رأس الهرم “أبو فواز” سالم الهندي، واصفة إياه بنعمة القيادي الداعم والمؤازر والسند.

مضيفة:” أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بكم من الأعمال والحفلات المميزة “.

ومن جانبه، إعتبر أ.سالم الهندي أن شيرين عبد الوهاب هي إبنة الشركة التي تفخر روتانا بالتعاقد معها ودعمها، واصفا إياها الصوت المتمكن العذب والحساس، المتفرد بالشكل الغنائي الذي تقدمه، وأنهما من خلال هذا التعاقد سيبهران الجمهور قريبا بأعمال ذات صبغة جديدة تحظى بالإعجاب وتحصد جماهيرية كبرى.