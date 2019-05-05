مصطفى داغر "مُدمن" في "حدوتة مُرَّة "

يعيش الفنان الشاب مصطفى داغر حالة من النشاط التمثيلي خلال شهر رمضان، بعد أن اختير لأداء دورين مُهمين الأول مُدمن في مسلسل "حدوتة مُرَّة " مع غادة عبد الرازق، والثاني مدرس موسيقى في مسلسل " البرنسيسة بيسة" أمام مي عز الدين.
ويسعى الفنان لتحقيق قفزة من خلال العملين بعد أن أثبت نفسه في أول أعماله التمثيلية مسلسل "أبو العروسة".
قد يهمك أيضا:غادة عبدالرازق تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "حدوتة مرة"
غادة عبد الرازق تستعد إلى تحضير عمل درامي قوي
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى داغر "مُدمن" في "حدوتة مُرَّة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.