مصطفى داغر "مُدمن" في "حدوتة مُرَّة "

يعيش الفنان الشاب مصطفى داغر حالة من النشاط التمثيلي خلال شهر رمضان، بعد أن اختير لأداء دورين مُهمين الأول مُدمن في مسلسل "حدوتة مُرَّة " مع غادة عبد الرازق، والثاني مدرس موسيقى في مسلسل " البرنسيسة بيسة" أمام مي عز الدين.

ويسعى الفنان لتحقيق قفزة من خلال العملين بعد أن أثبت نفسه في أول أعماله التمثيلية مسلسل "أبو العروسة".

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