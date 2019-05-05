يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في طريقها للحصول على مبلغ ضخم قد يصل إلى مليون دولار للصورة الواحدة، بعد حملة قضائية سنتها على شركة "سرقت" أفكارًا من ملابسها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقامت كارداشيان دعوى قضائية ضد شركة أزياء أميركية، قلدت ملابس ارتدتها كارداشيان، ونشرت صورا على حسابها في "إنستغرام" بنفس التصاميم، معروضة للبيع.

وقالت الصحيفة إن دعوى كارداشيان قد تدخل لها قرابة المليون دولار عن كل صورة نشرت على "إنستغرام" من قبل الشركة، تظهر فيها ملابس "مقلدة" لتلك التي ارتدتها كيم.

وعرضت شركة "ميسغايديد" الأميركية عدة فساتين ارتدتها كارداشيان في مناسباتها للبيع، مما دفع العديدين للاعتقاد بأن السيدة المثيرة للجدل تعمل مع الشركة.

وأثار هذا اللغط غضب كارداشيان، وفقا للصحيفة، مما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب بـ10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

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وقالت كارداشيان: "من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم".

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