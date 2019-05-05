شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت Melisandre عن وفاتها والحلقة الـ3 من Game of Thrones.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة والمغنية الهولندية كاريس فان هوتن، والتى جسدت شخصية Melisandre "ميليساندر" فى المسلسل الفانتازى العالمى الشهير Game of Thrones أنها راضية تماما عن الطريقة التى توفيت بها فى أحداث الموسم الثامن والأخير، وتحديدا فى الحلقة الثالثة The Long Night.

وذكرت الممثلة كاريس فان هوتين، (42 عاما)، فى تصريحات صحيفة: اعتقدت دائمًا أنها ستُقتل، وعلى الأرجح فى حالة وفاة عنيفة أو شيء فظيع حقًا، وهو ما سيكون له معنى بالنسبة لشخصيتها، فهى لم تكن من أكثر الشخصيات المحببة فى المواسم الماضية من Game of Thrones لأنها أحرقت العديد من الأشخاص، بما فى ذلك أميرة فتاة، وأنجبت وحشا مخيفا لقتل رينلى باراثيون، والعديد من الأفعال الأخرى.



melisandre in game of thrones

لكن Red Woman رأت أنها استعادت نفسها – حسبما صرحت - فى أعين الكثيرين فى حلقة الأسبوع الماضى The Long Night عندما لعبت دوراً أساسياً فى الدفاع عن Winterfell ضد وساهمت بطريقة ما فى قتل Night King، وأنه بعد كل الطرق المعقدة التى تم تصوير شخصيتها من خلالها، شعرت وكأنها قد تم استردادها أخيرًا وتحقيق هدفها فى المسلسل.

وأكدت كاريس فان هوتين أن "ميليساندر" لم يكن لديها أى فكرة عن نهايتها، وطريقة موتها على الإطلاق، فقط كنت أعلم أننى وصلت إلى وكلما تقدمت كنت أقرأ المشاهد النهائية، وكنت أعتقد دائمًا أنها ستُقتل على الأرجح فى حالة وفاة عنيفة أو فى شيء فظيع حقًا، وهذا سيكون منطقيًا بالنسبة لشخصيتها، إلا أن النهاية كانت شعرية وأنيقة.

وعلقت كاريس فان هوتين على ردود أفعال جمهور المسلسل العالمى Game of Thrones وطريقة موتها، لافتا إلى أنها غارقة فى محبة كبيرة، بعدما اعتاد على تلقى ردود الأفعال السلبية طوال المواسم الماضية.



Carice van Houten

ورأت كاريس فان هوتين أن شخصية ميليساندر المتضاربة، وما فعلته فى الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير، ربما كان مربكا للجماهير، إلا أنها أجبرت الجمهور أيضًا على التفكير فى الشخصية بطريقة أكثر تعقيدًا. مضيفة: "أحببت أنها تحدت الناس أن يفكروا بطريقة مختلفة".



ميليساندر فى كواليس game of thrones

فى هذه الحلقة، ظهرت ميليساندر فى وينترفيل على الرغم من أنها سبق أن قام جون سنو بنفيها عندما اكتشف أنها كانت مسؤولة عن حرق شيرين باراثيون وغيرهم من الأبرياء أحياء باسم رب النور. كما أنها ليست من دواعى سرور سير دافوس، الذى كان له علاقة أبوية وثيقة مع شيرين، أن يرى المرأة الحمراء تصل إلى البوابات، لكنها طمأنته بأنها ستكون "ميتة قبل الفجر".

Advertisements



شخصية ميليساندر الشيخوخة

وأشارت كاريس فان هوتين، إلى أن اللحظة التى تمشى فيها ميليساندر بعيدًا عن القلعة، وتقوم بإلقاء عقدها الساحر على الأرض، كان مشهدًا عاطفيًا شعرت به أثناء التصوير، لافتة إلى أنه دائما ما كان فريق التصوير يقوم بصناعة شخصيتها الأخرى "الشيخوخة" فى مثل هذه المشاهد، إلا أنه فى هذا المشهد قامت هى بتصويره حتى لحظة انهيارها فى ساحة المعركة.



ميليساندر فى إحدى حلقات game of thrones

كما علقت كاريس فان هويتن على الحلقة الثالثة التى حطمت الأرقام القياسية بعد يومين من العرض، بأنها كانت أكثر إثارة للمشاهدة مما كان عليه الحال فى التصوير، مضيفة: عندما شاهدتها على الشاشة، كان الأمر أكثر جمالا.. فهناك الموسيقى التصويرية الضخمة التى تشبه السيمفونية.



ميليساندر وآريا ستارك فى الحلقة الثالثة من game of thrones

أما بالنسبة لشخصيتها التى دفعت آريا ستارك إلى المسار الذى يؤدى إلى القضاء على ملك الليل، قالت كاريس فان هوتين، إن هذا المشهد كان مزيجا من المشاعر، بين شعورها بكونها محملة بشئ ما، وبطريقة ما، وعليها أن تمنح الإلهام لفتاة شابة ربما فى لحظة ما فقدت وجهتها.



ميليساندر والعقد الساحر

وبعد وفاة Night King وانتظار اندلاع معركة أخرى مع Cersei وEuron Greyjoy وجيوشهما فى King's Landing، فإن هناك العديد من الأسئلة التى لم تتم الإجابة عليها، خاصة بعدما شاهد الجمهور دور Melisandre غير المتوقع فى معركة Winterfell، الأمر الذى يدفع البعض منهم للسؤال حول إذا ما كان جون سنو سيحقق الهدف المطلوب منه بعدما أعادته Melisandre إلى الحياة مرة. وتعليقا على هذا السؤال، قالت كاريس فان هويتن: "لا أعرف أى شيء.. أنا الآن ميتة".