شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات العالم العربى يهنئن جمهورهن برمضان.. إليسا: منو مجرد مناسبة إسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت عدد من فنانات العالم العربى، باقتراب شهر رمضان الكريم، وقدمن التهنئة لمتابعيهن وجمهورهن عبر منصات مواقع التواصل، ووجهن التهنئة لجمهورهن فى العالمين العربى والإسلامي بالشهر الفضيل.

ومن جانبها هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، متابعيها وجمهورها فى العالم، بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن شهر رمضان، ليس مجرد مناسبة دينية إسلامية، بل هو شهر للتقوى والعطاء.

وقالت إليسا لتهنئة متابعيها بالشهر الفضيل:"رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية، هو شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة، ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وانشالله كل إيامكن عيد".

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إليسا

فيما مازحت الفنانة والإعلامية أروى، جمهورها، مهنئة إياهم بقدوم شهر رمضان، فقالت:" كل ما أتذكر أنه اليوم بيكون الفطور والغداء الأخير وأنه رمضان قرب بروح بشرب مي".



أروى

فيما غردت الفنانة الشابة منة فضالى :"رمضان كريم عليكم جميعا وكل سنة وأنتم بخير ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات شهر التسامح والخير يا رب يتقبل منكم ومنا صيامنا وصلاتنا امين يا رب العالمين".