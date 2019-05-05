شكرا لقرائتكم خبر عن يثرب فاروق .. "الجوكر" على إذاعة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الاذاعية يثرب فاروق من تسجيل برنامجها الرمضانى الجديد "الجوكر" ليذاع على اثير الشباب والرياضة فى تمام الخامسة إلا ربع عصراً.. من ضيوف البرنامج.. الدكتور زاهى حواس.. هانى رمزى.. ندى بسيونى.. نضال الشافعى.. انتصار..مصطفى قمر.. شريف خير الله.. أحمد ماهر.. عفاف رشاد.. السيناريست مجدى صابر والشاعر عنتر هلال .

سبق ليثرب فاروق أن فازت بجوائز الإبداع فى برامج المنوعات عن برامجها الرمضانية لمرات عديدة.. كما كرمتها انتصار شلبى- رئيس الإذاعة الأسبق عن مجمل برامجها بإذاعة الشباب والرياضة.

وقالت يثرب فاروق:"أرجو أن ينال برنامجى الرمضانى هذا العام "الجوكر" رضا المستمعين وأن يكون على نفس مستوى برامجى السابقة إن لم يكن أحسن".

وأضافت أنها تدين بالفضل لما وصلت إليه فى برامج المنوعات وطريقة الأسئلة غير التقليدية إلى الإذاعى القدير الراحل الاستاذ وجدى الحكيم "ملك المنوعات" الذي تدربت وتعلمت على يديه فنون وأصول العمل الإذاعى .

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