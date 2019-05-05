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خالد سليم يوضح ما حل بحباله الصوتية

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خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 11:50 صباحاً - قال الفنان المصري، ​خالد سليم،​ إنّ إصابته بورم في حباله الصوتية تطلّب تدخلاً جراحياً، أُزيل خلاله كيس دهني حميد.

وقال سليم، خلال استضافته ضمن برنامج "معكم منى الشاذلي"، إنه قلق كثيراً عندما علم بإصابته، خاصة أنها في حباله الصوتية، أي أهم منطقة بالنسبة له.

وأردف أن الأطباء أخبروه في البداية بأنه تجمّع دموي، ثم أجرى العملية واتضح أنه كيس دهني.

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ومنع الفنان المصري من الكلام نهائياً حتى ولو همساً لمدة 20 يوماً، ثم بدأ نظاماً رياضياً صارماً ليعود إلى لياقته البدنية بعد أن زاد وزنه جداً بسبب الأدوية وعدم الحركة في فترة الراحة التي فرضها عليه الأطباء.

وأوضح سليم أنّ وزنه وصل إلى 123 كيلوغراماً، بزيادة 20 كيلوغراماً عن الوزن المثالي، وهو ما استدعى أن يمارس التمارين القاسية حتى يعود كما كان.

وخالد محمد سليم سمارة، مغنٍّ مصري، يجيد الغناء بعدة لهجات كالخليجية واللبنانية بالإضافة إلى المصرية، من مواليد الكويت 1975.

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