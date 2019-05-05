فاتي جمالي: تيم حسن ونادين نجيم يمثلان الثنائي الأفضل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تدخل ملكة جمال العرب السابقة والممثلة، فاتي جمالي، السباق الدرامي الرمضاني في المغرب العربي، كاشفة عن أدوارها في المسلسلات التي تُشارك فيها.

وأكدت "جمالي" لـ"فوشيا" أنها تابعت مسلسل "الهيبة" في جزئه الأول، مشددة على حبها وإعجابها بأداء النجمين تيم حسن ونادين نسيب نجيم، مشيرة إلى أنهما شكلا سويًا أفضل ثنائي.

كما تحدثت فاتي عن أكثر ممثل تفضّل الوقوف أمامه ومشاركته في التمثيل، لافتة إلى أنها تلقّت العديد من العروض من شركات الانتاج الضخمة عربيًا، إلا أنها رفضتها بسبب عدم تمكنها من إتقان اللهجات العربية بشكل قوي.