محمد رمضان يتعاقدُ مع "روتانا".. وسالم الهندي يُعدّ بمفاجآت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع الفنان المصريّ، محمد رمضان، عقد شراكة، مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، خاصّة بعد النجاح الكبير، الذي حقّقه في الحفلات التي أحياها، والمشاهدات العالية عبر موقع "يوتيوب".

وفي مفاجأة غير متوقّعة، نشرتْ الصّفحة الرّسميّة للشّركة، عبر "فيسبوك" تفاصيل التعاقد الذي أبرم بين رمضان وسالم الهندي، مُمثّل الشّركة. ووضّح البيان الصّحفيّ، أنّ التعاقد بينهما، سيستمرّ لمدة 3 سنوات.

facebook

وفي بيان صحفي، قال سالم الهندي :"الفنان محمد رمضان نجم حقيقي، وفعلًا اسمه كلقبه أسطورة، ونحن في روتانا يهمنا ويسعدنا أن نتعاقد ونضم إلينا كل من هو مبدع، وفنان حقيقي وناجح. كذلك، لا يخفى على أحد الشهرة التي يمتلكها محمد رمضان في الساحة الغنائية مؤخرًا، والتي من خلال اتفاقية تعاقده مع روتانا ستزيد وتضاعف من مكانته الغنائية، نظرا لخبرة واحترافية وأهمية روتانا وطاقمها. ونعد الجمهور بمفاجآت تسعدهم".

ووعد الهندي الجمهور، باتفاقيات وتعاقدات قادمة قريبة، مع الكثير من نجوم الغناء في "هوليود الشرق"، سيتمّ الإعلان عنها تباعًا.

Advertisements

يُشار، إلى أنّ رمضان تعاون مع شركة "عالم الفن"، في إنتاج حفله الأوّل "أقوى حفلة في مصر"، والتي أقيمتْ في إبريل الماضي.

ومن ناحية أخرى، يخوض محمد رمضان، السّباق الرّمضانيّ لهذا العام، بمسلسل "زلزال"، ويشاركه البطولة، كلّ من حلا شيحة، ونسري نأمين، وهنادي مهنا وماجد المصري، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.