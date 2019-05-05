نجوم الوسط الفني يجسدون أكثر من شخصية في السباق الرمضاني 2019

جسد عدد من نجوم الوسط الفني أكثر من شخصية في عمل درامي واحد لخوض السباق الرمضاني 2019، كظاهرة بدأت في التزايد خلال المنافسة الدرامية الجديدة، بعد أن شوهدت العام الماضي من خلال عدد قليل من الأفلام، أبرزها محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد" وسبقها بمسلسل "الأسطورة"، ولكن يبدوا أن الأعمال الدرامية الجديدة، التي ستخوض السباق الرمضاني، سوف تشمل عدة قصص ووقائع مختلفة تتسارع وتنتهي وتبدأ وفقًا للأحداث؛ ما يدفع بعض النجوم لتجسيد أكثر من شخصية خلال السباق الرمضاني، أبرزهم الفنان محمد رمضان، ودنيا سمير غانم، وأحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومي عز الدين.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز النجوم الذين جسّدوا أكثر من شخصية خلال الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2019، وظهرت من خلال البوستر الدعائي والإعلان الترويجي لتلك المسلسلات.

محمد رمضان

واصل الفنان محمد رمضان تجسيد أكثر من شخصية من خلال عمل واحد للعام الثالث على التوالي، ويجسد شخصيتين خلال أحداث مسلسل "زلزال"، حيث أدى محمد رمضان دور الأب والابن، وسط أحداث متصاعدة خلال فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلاً بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل؛ ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى، ورغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما.

اقرا ايضاً:

محمد رمضان يستكمل تصوير مسلسل "زلزال" في 6 أكتوبر

ومسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي".

دنيا سمير غانم

كما جسدت دنيا سمير غانم ثلاث شخصيات مختلفة من خلال مسلسلها الجديد "بدل الحدوتة 3"، حيث تختص كل 10 حلقات بشخصية مختلفة، وتجسد شخصية طبيبة ونصّابة وشخصية لهفة التي اشتهرت بها في عملها السابق، حيث ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية التي تتضمن 3 قصص مختلفة، فكل 10 حلقات، تقدم قصة مختلفة، وشخصية جديدة.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ويشاركها البطولة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، ووالدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد سلام، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، محمد أوتاكا، محمد قاسم، ومن إنتاج هشام جمال وشركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي.

مَي عز الدين

Advertisements

وتجسد أيضًا الفنانة مي عز الدين عدة شخصيات مختلفة، خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتؤدي مي عزالدين دور "الجدة سكسكة" السيدة العجوز التي تخرج من السجن وتعود لممارسة طغيانها على أهل الحارة، بجانب شخصية "الحفيدة بيسة" التي تعمل مديرة مدرسة وفي الوقت نفسه طبالة.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، بوسي، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وعدد آخر من النجوم.

أحمد فهمي

سيجسد أكثر من شخصية خلال المسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويظهر من خلال الأحداث بأكثر من وجه خلال الشهر الكريم، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم، وأخذ المبلغ، فيحاولون استرداد المبلغ منه لذلك يحاول الهروب والتنكر في أكثر من شخصية.

"الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، وكتابة مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.

هنا الزاهد

ومن خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" أيضًا تؤدي هنا الزاهد أكثر من شخصية أمام خطيبها أحمد فهمي فيظهران بأكثر من وجه.

الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ويكتبه مصطفى صقر، ومحمد عز، ومن إخراج أحمد الجندي، ويعتمد المسلسل على ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات.

قد يهمك ايضاً:

فريق عمل "زلزال" يواصل تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل للحاق برمضان

محمد رمضان يشكر نبيل شعيل على تتر مسلسله الرمضاني "زلزال"