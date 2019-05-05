مخرجة سعودية في مهرجان الأردن للأفلام

تشارك المخرجة السعودية دينا ناجي بفيلمها الروائي القصير "قضية هند" في مهرجان الأردن الدولي للأفلام المنعقد حالياً في العاصمة عمّان، وذلك ضمن 24 فيلماً من عشرين دولة اختارتها لجنة المهرجان للعرض في هذه الدورة، من بينها ثمانية أفلام تتنافس على جائزة "البترا" كبرى جوائز المهرجان.

ويأتي فيلم "قضية هند" كمشروع لصالح أكاديمية نيويورك للأفلام التي تدرس فيها مخرجة الفيلم دينا ناجي، وتدور أحداثه حول فتاة تتطلع لحياة أفضل بعيداً عن الشخص الذي تسبّب بشقائها، وتبلغ مدة الفيلم 20 دقيقة، وتم إنتاجه بميزانية 14 ألف دولار.

وقد اختير الفيلم للمنافسة على جائزة المهرجان أمام سبعة أفلام هي "وات نو وان سيسز" من الولايات المتحدة و"أون" من الهند و"دليفري" من البرازيل و"سوماك" من تركيا و"ذا آوت كاست" من أوكرانيا و"عيد زواج" من مصر و"مامبا سوداء" من تونس. وستعرض باقي الأفلام خارج المسابقة ومن بينها أربعة أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية هي "عادي" من تأليف وإخراج طارق التميمي و"ولاء -وسط البلاد" من إخراج محمد المجالي و"ظمأ" من تأليف وإخراج المعتصم أبوعليم و"الباب" من إخراج عدنان الزعبي.

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وتقام عروض الأفلام داخل عمان في المركز الثقافي الملكي حتى 12 سبتمبر فيما تنتقل أنشطة المهرجان إلى باقي أنحاء الأردن اعتباراً من 15 سبتمبر وحتى منتصف ديسمبر، وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج الأردني محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب، والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايجو من إستونيا.

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