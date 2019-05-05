راندا البحيري تنشر صورة من كواليس مُسلسل "توأم روحي"

نشرت النجمة راندا البحيري على موقع الصور والفيديوهات الشهير "أنستغرام" صوره تجمع بينها وبين النجم كريم عبد العزيز من داخل إذاعة راديو "إف إم"، والتي عبرت عن إعجابها بخوضها مُسلسل "توأم روحي" المقرر مشاركته في السباق الرمضاني على إذاعة الراديو 2019.

يُذكر أنَّ مسلسل "توأم روحي" بطولة كريم عبدالعزيز، وسوسن بدر، وأحمد صيام، وأنعام سالوسة، وراندا البحيري، وإيمان السيد، وعليا الحسيني، ومن تأليف أحمد درويش، وإخراج ايهاب منير، ومن إنتاج شركة راديو النيل، ويذاع على الشبكات الأربعة "نغم FM وميجا FM، وهيتس، وشعبي FM".

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