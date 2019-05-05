المخرجة اللبنانية نادين لبكي تدشن العرض الأوّل لفيلم "كفرناحوم" في الكويت

دشّنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي العرض الأوّل لفيلم «كفرناحوم» بالكويت، وذلك بدعوة خاصة من أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا»، لتواصل مسيرة نجاحها في العالم والوطن العربي، حيث دخل «كفرناحوم» القائمة النهائية لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي هذا العام، وفاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان النرويج السينمائي الدولي، واختير للمنافسة في قائمة ترشيحات جوائز الغولدن غلوب 2018، وأيضاً شارك الفيلم في الكثير من المهرجانات العالمية.

وتستعدّ لبكي حالياً لتحضير تجربة سينمائية جديدة من نوع خاص، وهي عبارة عن فيلم وثائقي يدور في كواليس فيلم «كفرناحوم»، بدءاً من التحضيرات الأولى والمواقف المختلفة التي واجهت صُنّاع العمل والشخصيات التي شاركت في الفيلم خاصة أولئك الذين تغيّرت حياتهم بعد تجربة "كفرناحوم".

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