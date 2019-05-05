ملابس غريبة لفيفي عبده وحورية فرغلي في "مملكة الغجر"

ساعات قليلة وتبدأ منافسة الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2019، من خلال القنوات التليفزيونية المختلفة، ونستعرض مجموعة من صور مشاهد مسلسل "مملكة الغجر"، الذي تنافس به النجمتان فيفي عبده وحورية فرغلي.

وعلى الجانب الآخر، يواصل المخرج عبد العزيز حشاد، تصوير أحداث مسلسل "مملكة الغجر"، بالتوازي مع متابعته عملية مونتاج الحلقات، حيث انتهى من مونتاج 10 حلقات تسلمتها القنوات التي تبدأ عرض العمل في رمضان 2019، حيث أكد الكاتب والسيناريست محمد الغيطي، أن الرقابة على المصنفات الفنية شاهدت ١٥حلقة كاملة منذ أسبوع، وأشادت بالمستوى الفني والإيقاع الخاص بأحداث المسلسل، مؤكدة على عدم وجود أية ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء في العمل ولا في الحوار، ولا يوجد مشهد واحد به عري أو تدخين أو مخدرات.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "مملكة الغجر" خلال شهر رمضان على 8 قنوات مصرية وعربية وهي: " النهار، وأوربيت، وايه ار تي، والتليفزيون المصري، وصدي البلد، وروتانا دراما، والظفرة، والرشيد العراقية، بالإضافة إلى بعض المواقع منها موقع وياك"، حيث كان المخرج عبد العزيز حشاد، قد انتهى من تصوير أحداث المسلسل الخاصة بعدة ديكورات مختلفة منها: الديكور الخاص بربع الغجر والذي أقيم في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي، وفي إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، وفيلا أخرى في منطقة المنصورية.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، البرومو الرسمي، والذي يجمع كل أبطال العمل، وبعض الفيديوهات الأخرى من داخل كواليس تصوير المسلسل، وكان قد تم تغيير اسم العمل من "ياسمينا" إلى "مملكة الغجر"، ويذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي.

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