صلاح عبد الله يكشف سر "الزكة" في مشيته

كشف الفنان المصري صلاح عبد الله عن مفاجأة صادمة، حينما أكد أنَّ البعض سأله عن سر "الزكة" التي تظهر في مشيته بشكل واضح خلال الأعمال الأخيرة، التي تعرض له في الوقت الحالي.

واشار الفنان إلى أن بعض أصدقائه على علم بسر تلك "الزكة" الواضحة، والبعض الآخر لم يرغب في سؤاله خوفًا من إحراجه واكتفوا بسؤال بناته وأصدقائه المقربين عن الأمر ، إلا أنَّه كشف عن السبب الذي يقف وراء الأمر، مُؤكدًا أن الأعمال كافة التي شارك فيها بعد الخامس من يوليو عام 2010 تظهر فيها هذه "الزكة"، بخاصة أن هذا التاريخ يوافق اليوم الذي أصيب فيه بجلطة دماغية، وبقيت هذه "الزكة" وبعض الآثار الأخرى جراء ما حدث له.

وأوضح الفنان أن هذا اليوم كان الأصعب في حياته، حيث وجد نفسه بعد إجراء الفحوصات يجلس على كرسي متحرك، وحوله المقربون يحبسون دموعهم بسبب ما يجري له.

وأضاف الفنان أن الأطباء وقتها كانوا يحاولون إقناعه بأنَّه سيعود إلى طبيعته مرة أخرى وسيتحرك من جديد، وعلى الرغم من كون الأمر لم يحدث بشكل كامل إلَّا أنه عاد إلى عمله من جديد وقدم العديد من الأعمال.

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وأكد عبد الله لمتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يحبهم جميعًا، ولذلك قرر أن يبوح بسر تلك "الزكة" التي يلاحظها الجميع، لعل أحدهم يجد في تلك القصة ما يجدد أملهم في الحياة.

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