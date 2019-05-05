طلاق الفنانة حلا شيحة يتسبب في تفرقة أبنائها

القاهرة - لايف ستايل
كشفت مصادر إعلامية عن بعض التفاصيل التي قالتها الفنانة حلا شيحة بشأن طلاقها من زوجها، حيث أكدت أنَّها استقرت في مصر بعدما كانت في الفترة الماضية تعيش بين مصر وكندا.
وأكدت الفنانة أن الطلاق أدَّى بها إلى تقسيم أولادها، فأصبح الوضع بعد الانفصال هو أن ابنتيها الكبيرتين تعيشان مع والدهما في كندا بسبب الدراسة، أما الصغيرين فيعيشان معها في مصر.
وحلا بمجرد رجوعها إلى نشاطها الفني، تعاقدت على بطولة مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان ليعرض في رمضان 2019، لتطل على جمهورها للمرة الأولى بعد غيابها لـ13 عامًا.
وتجسّد حلا شيحة في المسلسل شخصية "صافية" وهي فتاة من أسرة فقيرة تعيش بجوار جامعة القاهرة التي يدرس فيها "حربي" أو محمد رمضان، وتنشأ قصة حب بينهما.
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