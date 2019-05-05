هيفاء وهبي تُوجِّه رسالة حب لـ "نانسي عجرم"

بيروت - لايف ستايل
ردَّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على تحية زميلتها ومواطنتها بأحسن منها وفق المثل السائد، فعلّقت على تقليد الأخيرة لها بطرافة وكلامها عنها بكل ود.
ونشرت وهبي مقطع فيديو لنانسي عجرم خلال حلولها ضيفة على برنامج "لهون وبس" من تقديم هشام حداد، معلقةً بقولها "لطيفة، محبّة، ولا تزال تتذكّر أغنيتي الأولى.. أنا أيضًا أحبّ نانسي عجرم".
وظهرت نانسي عجرم في الفيديو وهي تؤدي إحدى أغنيات هيفاء، قبل أن يقاطعها مقدّم البرنامج ويطلب منها تقليدها.
وفعلت ذلك بعدما ترددت خشية أن يزعج ذلك الأخيرة، فأدت الأغنية على طريقة النجمة ووجهت إليها رسالة بقولها "أحبك هيفا".
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