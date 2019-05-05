ياسمين عبدالعزيز تبتعد عن الكوميديا خلال الموسم الرمضاني

رفعت الفنانة المصريةياسمين عبد العزيز، هذا الموسم راية التحدي أمام نفسها والآخرين، وذلك باتخاذها قرار الابتعاد عن الكوميديا، وتقديم عمل درامي خالص تكشف فيه عن موهبتها في التقمص ولعب الأدوار المختلفة.

وتطل ياسمين على جمهورها في دراما رمضان هذا العام، بمسلسل "لآخر نفس"، الذي تجسد فيه شخصية زوجة ضابط شرطة يلقى مصرعه وتبدأ الأحداث والصراعات بعد ذلك، حيث تظهر في معظم المشاهد بالملابس السوداء.

اللافت في اختيار ياسمين لهذا الدور، هو أنها كانت اتخذت قرارًا قبل عرض هذا العمل عليها، بالابتعاد عن الكوميديا تمامًا وتقديم لون مختلف؛ وهو ما دفع الشركة المنتجة ومؤلف المسلسل لعرض السيناريو عليها، وبدورها وافقت على الفور.

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ومع ازدياد حالة الجدل التي دارت حول ياسمين عبد العزيز خلال الآونة الأخيرة، والإعلان عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواجه من الفنانة ريهام حجاج، يبدو أن الحزن قد عرف طريقه لقلب نجمة الكوميديا، لتقرر التخلي عن "الضحكة" هذا العام.

ولا شك أن هذا التحول المفاجئ لياسمين في الدراما، يعد مخاطرة كبيرة منها، في ظل اعتياد الجمهور على رؤيتها في ثوب الكوميديا، ذلك اللون الذي برعت في تقديمه على مدار سنوات طويلة قدمت خلالها العديد من أدوار البطولة في السينما ثم التلفزيون من خلال مسلسل "هربانة منها" الموسم الماضي.

وتلعب ياسمين عبد العزيز في مسلسل "لآخر نفس" شخصية مهندسة ديكور تدعى "أميرة" فقدت زوجها في أحداث مثيرة ولديها طفلان، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، وتجد نفسها تغوص في أحداث غريبة ومثيرة.

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مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغني، عواطف حلمي، ومصطفى حشيش.

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