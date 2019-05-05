الشتائم والمشاهد الفجة أبرز المحظورات في الدراما المصرية خلال رمضان

تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا الأحد، اجتماعها الأخير قبل شهر رمضان، لمناقشة المعايير والأسس التي حددها المجلس لمتابعة الدراما والإعلانات التي يتم بثها طوال الشهر، وخاطب كافة القنوات الفضائية للالتزام بها.

وقالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس واللجنة، إن الاجتماع يهدف لتحديد آليات الالتزام بالضوابط التي وضعها المجلس، والحالات التي سيتم تطبيق العقوبات عليها في حال الخطأ، خاصة أن هدف المجلس هو أن تكون أعمال موسم رمضان راقية ولا تحتوى على مشاهد أو ألفاظ تعكر صفو الشهر الكريم، وتخالف الأعراف المجتمعية المصرية.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن اللجنة وضعت عددًا من الضوابط والمعايير وأرسلتها لكافة القنوات الفضائية للالتزام بها، وطالبت بعدم الخروج عنها، وحذرت من تطبيق عقوبات على وسائل الإعلام المخالفة حفاظاً على قيم وأخلاقيات المجتمع، موضحة أن هناك لجنة رصد مهمتها متابعة كل ما يعرض في رمضان.

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وأشارت هدى إلى أن لجنة متابعة الأعمال الدرامية يرأسها مجدى لاشين، عضو المجلس، ورئيس لجنة الدراما، وتضم 10 أعضاء، موضحة أن لجنة الدراما وضعت عددًا من المعايير للدراما والإعلانات في رمضان، هي الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن ظاهرة التدخين وتعاطى المخدرات، والالتزام بالكود الأخلاقى والمعايير المهنية والآداب العامة، واحترام عقل المشاهد، والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع، وعدم استخدام الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى بدعوى أن هذا هو الواقع، كما تلزم صناع الدراما بالبعد عن الشتائم والسباب والمشاهد الفجة، والتى تخرج عن سياسة البناء الدرامى وتسىء للواقع المصرى والمصريين، خاصة أن الدراما المصرية يشاهدها العالم العربى والعالم كله، كما تلزمهم بعدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأى شكل من الأشكال.

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