تصوير 80% من مشاهد "قمر هادي" لهاني سلامة

على قدم وساق، يواصل الفنان هاني سلامة، تصوير أحداث مسلسله الجديد "قمر هادي"، المقرر المنافسة من خلاله فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى أبطال العمل من تصوير 80% من أحداث المسلسل الذي تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، حيث شهدت أماكن التصوير تنوعًا كبيرًا، حيث تنقل فريق العمل فى عدة مناطق بالتجمع الخامس والسادس من أكتوبر والشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومدينة العين السخنة، خاصة أن المسلسل يتطلب تصويرها في ديكورات خارجية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ملئ بالتشويق والإثارة حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم"، الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار، حيث يتعرض هاني سلامة لحادث سيارة كبير يفقد على أثره الذاكرة ويحاول تذكر أشياء في حياته، كما يفقد حقيبه أموال خلال الحادث يأخذها سائق شاحنة نقل المتسبب في الحادث، ويبدأ هاني في مطاردته، ويعد مسلسل "قمر هادي" التعاون الثالث الذي يجمع هاني سلامة بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور".

يذكر أن مسلسل "قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، بطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيى الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، مؤمن نور، وآية سماحة، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم، وآخرين

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