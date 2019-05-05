عبد الرحمن مالك يُعلن عن مفاجآت جديدة في الموسم الثالث من "الزفة"

تعرض قناه النهار في رمضان، الموسم الثالث من برنامج "الزفة" والذي يعرض حصريا على شاشتها.

ويقول مقدم البرنامج عبد الرحمن مالك، إن الموسم الجديد سيكون مختلف تماما وبه عدد كبير من المفاجآت، مضيفا أن أنه فوجئ برد فعل عدد من الزوجات أثناء التسجيل.

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