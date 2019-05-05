تعرض قناه النهار في رمضان، الموسم الثالث من برنامج "الزفة" والذي يعرض حصريا على شاشتها.
ويقول مقدم البرنامج عبد الرحمن مالك، إن الموسم الجديد سيكون مختلف تماما وبه عدد كبير من المفاجآت، مضيفا أن أنه فوجئ برد فعل عدد من الزوجات أثناء التسجيل.
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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن مالك يُعلن عن مفاجآت جديدة في الموسم الثالث من "الزفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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