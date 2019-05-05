جنات تنجب ابنتها الأولى وتطلق عليه نفس اسمها

القاهرة - لايف ستايل
حققت الفنانة جنات حلم الأمومة وأنجبت أمس (الجمعة) ابنتها الأولى، ولكن المفاجأة أنها أطلقت عليها اسم جنات.
وجنات ليست النجمة الأولى التي تطلق اسمها على اسم ابنتها، فقد اتخذ نفس القرار كل من نيكول سابا وآيتن عامر.
ولكن ما يميز جنات عن الكثيرات من النجمات أنها لم توقف نشاطها الفني خلال شهور الحمل، بل استمرت في إحياء حفلات غنائية حتى الشهر التاسع من الحمل وهي الخطوة التي نالت إعجاب جمهورها.
وجنات متزوجة من المحامي محمد عثمان منذ عام 2017، وأعلنت عن حملها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ نجحت في إخفاء الخبر بالشهور الأولى من الحمل.
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