الفيدرالية العالمية لهيئة أصدقاء الأمم المتحدة تُكرّم المخرجة الإماراتية نهلة الفهد

كرّمت الفيدرالية العالمية لهيئة أصدقاء الأمم المتحدة، المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومنحتها لقب وشهادة "شخصية العام الإخراجية الفنية"، وذلك عن مجموعة أعمالها المتنوعة في عالم الإخراج، وخاصة الأعمال الفنية الإنسانية الداعمة للتسامح والسلام.

وأعربت الفهد عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، كونها تمثل أبناء وطنها الإمارات والعالم العربي في هذه المحافل التي تحمل الصيغة العالمية عملاً وجهداً، وقالت: "سعادتي كبيرة وأنا أحصد نجاحي هذا بإسم المخرجة الإماراتية، وزادني فرحاً أن التكريم جاءني من جهة متخصصة عالمية تعتني بالأمم أينما كانوا دون التفريق بين اللغة أو الدين، وهذا منهج تربينا عليه على يد والدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان (طيب الله ثراه)، واليوم نحصده بأعمالنا وإنجازاتنا".

وأضافت:" أشكر منحي هذا التكريم في مصر الغالية، وأشكر ممثل الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة الدكتور أيمن وهدان، وأشكر الأستاذ محمد أبو زيد مسؤول الترشيحات والإعلام، وكل من رشحني ومنحني هذه الثقة التي أعتز بها".

أقيم حفل التكريم في مصر، وحضره عدد كبير من السفراء ورجالات الدولة والإعلام وعدد من ممثلي الفيدرالية بهولندا وإنجلترا.

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