راندا البحيري مع كريم عبد العزيز على راديو "إف إم" في رمضان

نشرت النجمة راندا البحيرى، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "أنستغرام" صوره تجمع بينها وبين النجم كريم عبد العزيز من داخل إذاعة راديو "إف إم"، والتي عبرت عن إعاجبها بخوضها مسلسل "توأم روحى" المقرر مشاركته في السباق الرمضانى على إذاعة الراديو 2019.

يذكر أن مسلسل "توأم روحي"؛ بطولة كريم عبدالعزيز، وسوسن بدر، وأحمد صيام، وأنعام سالوسة، وراندا البحيرى، وإيمان السيد، وعليا الحسيني، ومن تأليف أحمد درويش، وإخراج ايهاب منير، ومن إنتاج شركة راديو النيل، ويذاع على الشبكات الأربعة (نغم FM وميجا FM، وهيتس، وشعبي FM).

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