شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يحصل على إجازة 3 أيام من تصوير "قمر هادى" لتغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة ، المقرر عرضه فى رمضان على شاشة ON E، على أجازة لمدة 3 أيام لتغيير الديكورات بدأت من أمس الجمعة، على أن يستأنف التصوير الأيام المقبلة مباشرة، حيث يصور فى عدة ديكورات مختلفة نظرا للأحداث التى تعتمد على الإثارة والتشويق.

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وفى سياق متصل، سلم المخرج رؤوف عبد العزيز أول 5 حلقات من المسلسل إلى شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، وذلك بعد وضع الموسيقى التصويريه والمونتاج الأخير، على أن يواصل مونتاج ومكساج باقى الحلقات بالتزامن مع التصوير، حيث يصور فريق العمل حتى يوم 25 رمضان المقبل.

"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وانعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.