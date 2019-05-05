سلمان خان ينفي استضافته في حفل خيري في Bijnor

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 10:41 صباحاً - غرّد نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان صباح اليوم 4 أيار/مايو 2019 على حسابه الخاص في تويتر نافياً استضافته في حفل خيري في منطقة Bijnor، مصرحاً أن مؤسسته الخيرية Human Being لن تقدم المعرض المقرر بدؤه اليوم 4 مايو.



وصرّح سلمان لمعجبيه على تويتر أن كل الملصقات الدعائية التي نُشرت حول استضافته في المعرض الخيري في Bijnor عارية عن الصحة ومزيفة، معتبراً أنه غير ملزم بهذا الحدث لا من قريب ولا من بعيد.



سلمان البالغ من العمر 53 عاماً شارك محبيه الملصقات الملفقة حول استضافته في المعرض الخيري من خلال مؤسسته الخيرية Human Being نافياً كل ما كُتب حول هذا الموضوع.

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وعلق على الملصقات مغرداً بالقول: "لا مؤسستي الخيرية Human Being ولا أنا لسنا ملزمين ومتعلقين بهذا الحدث الذي يعقد اليوم بتاتاً."



ويظهر في الملصق بعض النجوم المشاركين في الحدث إلى جانب سلمان بحسب ما ذُكر وهم: Guru Randhawa، Neha Kakkar، Armaam Malik، و Amaal Malik.



مهنياً، شارك سلمان محبيه مؤخراً بوستر فيلمه الجديد "Bharat"، بصورة نشرها على حسابه الخاص في انستقرام، حيث ظهر بشعر رمادي اللون.

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وعلق سلمان على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد بعبارات هندية، متوجها إلى جمهوره الهندي.



ويشارك سلمان البطولة كلّ من كاترينا كيف Katrina Kaif وغيرها من النجوم، ويساعد سلمان في إنتاجه مجموعة كبيرة من المنتجين.