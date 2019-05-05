نشرت الراقصة المصرية سما المصري فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر خلاله أعلى هضبة المقطم بالقاهرة ، وضحت سما من خلال الفيديو حقيقة اعتزامها تقديم برنامج أدعية دينية خلال شهر رمضان المقبل ، نافية أي نية لتقديم برنامج ديني ، وأكدت الراقصة المصرية أن كل ما يتردد حول هذا الأمر لا يزيد عن كونه كذبة إبريل ، ولا أساس له من الصحة على الإطلاق ، وواصلت بأنها ستقدم خلال رمضان برنامج عبر قناتها على اليوتيوب ، وسيكون اسمه “نصائح للسيدات” ، ستتحدث خلاله عن كيف تهتم المرأة بزوجها وأطفالها.
ونفت سما أيضا ما تم تداوله مؤخرا بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يقدمه رامز جلال هذا الموسم في رمضان، مؤكدة أن الفيديوهات التي تم تداولها قديمة وتعود لبرنامج “رامز قرش البحر”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الراقصة سما المصري توضح حقيقة تقديمها لبرنامج ديني في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.