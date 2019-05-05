بالفيديو: الراقصة سما المصري توضح حقيقة تقديمها لبرنامج ديني في رمضان

نشرت الراقصة المصرية سما المصري فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر خلاله أعلى هضبة المقطم بالقاهرة ، وضحت سما من خلال الفيديو حقيقة اعتزامها تقديم برنامج أدعية دينية خلال شهر رمضان المقبل ، نافية أي نية لتقديم برنامج ديني ، وأكدت الراقصة المصرية أن كل ما يتردد حول هذا الأمر لا يزيد عن كونه كذبة إبريل ، ولا أساس له من الصحة على الإطلاق ، وواصلت بأنها ستقدم خلال رمضان برنامج عبر قناتها على اليوتيوب ، وسيكون اسمه “نصائح للسيدات” ، ستتحدث خلاله عن كيف تهتم المرأة بزوجها وأطفالها.

ونفت سما أيضا ما تم تداوله مؤخرا بشأن وقوعها ضحية لبرنامج المقالب “رامز في الشلال”، الذي يقدمه رامز جلال هذا الموسم في رمضان، مؤكدة أن الفيديوهات التي تم تداولها قديمة وتعود لبرنامج “رامز قرش البحر”.