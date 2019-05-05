كيم كارداشيان “تتعرض لسرقة” ستجني بسببها 5 مليون دولار

رفعت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان دعوى قضائية ضد شركة أزياء أميركية ، قلدت ملابس ارتدتها كارداشيان، ونشرت صورا على حسابها في “إنستغرام” بنفس التصاميم، وعرضتها للبيع ، وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن دعوى كارداشيان قد تدخل لها قرابة المليون دولار عن كل صورة نشرت على “إنستغرام” من قبل الشركة ، تظهر فيها ملابس “مقلدة” لتلك التي ارتدتها كيم.

عرضت شركة “ميسغايديد” الأميركية عدة فساتين ارتدتها كارداشيان في مناسباتها للبيع ، مما دفع العديد للاعتقاد بأن السيدة المثيرة للجدل تعمل مع الشركة ، وأثار هذا اللغط غضب كارداشيان ، وفقا للصحيفة ، مما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب بـ10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد وقالت كارداشيان : “من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصاميم بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم”.