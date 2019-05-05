كريم محمود عبدالعزيز يتعرض لحادث سير

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "شقة فيصل"، للفنان كريم محمود عبدالعزيز، بحفلة غنائية لكريم، فهو مطرب شعبي له جمهور ومحبون كثيرون، ولكن المفاجأة هنا هو أنه كان يحلم بذلك، وليس حقيقة، فهو شاب فقير جدًا، يحلم بالشهرة ولكن ظروف الحياة تعانده كثيرًا.
كما يشارك في المسلسل الفنانتان أيتنعامر ونسرين أمين، حيث تقوم الأخيرة بدور راقصة في المسلسل، ودائمة المشاكل مع الناس، وتعاني منها أختها آيتن في حياتها، فهى لا تشبهها في الطباع، ويبدو أن الحلقات المقبلة ستشهد خلافات كثيرة بينهما.
تحدث خناقة كبيرة في عزاء خالة
يعمل كريم عبدالعزيز، سائق دليفري، يحلم بالشهرة في الغناء، وأثناء تأدية وظيفته يتعرض لحادث على الطريق، وانتهت الحلقة الأولى على ذلك.
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