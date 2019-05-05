بيان وجاد حديث الجمهور.. وما علاقة نادين نجيم ومعتصم النهار؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل أبطال مسلسل “خمسة ونص”، نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وقصي خولي تصوير مشاهد العمل المقرر انطلاق عرضه مع حلول شهر “رمضان” المبارك.

وشارك النجمان نادين نجيم ومعتصم النهار الجمهور بصورة من كواليس التصوير، كشفا من خلالها عن شخصيتي “بيان” التي تجسدها نادين و”جاد” الذي يلعب دوره معتصم في العمل.

وحققت الصورة عشرات آلاف علامات الإعجاب وتصدّرت قائمة الأكثر رواجًا عبر موقع “إنستجرام” حيث أعاد جمهورهما نشرها تعبيرًا عن حماسهم لمتابعتهما والنجم قصي خولي في رمضان.

يشارك في بطولة العمل الى جانب نادين وقصي ومعتصم نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل هو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”،صدرت منذ أيام بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا في لبنان والبلدان العربية.