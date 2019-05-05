عاصي الحلاني و”أحلى الأوقات” العائلية على متن الطائرة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو يجمعه بأبنائه ماريتا ودانا والوليد أثناء تواجدهم على متن الطائرة العائدة من شرم الشيخ إلى بيروت.

ويظهر عاصي الحلاني في الفيديو وهو يداعب ابنتيه ماريتا ودانا وإلى جانبه يقف نجله الوليد في لقطات عائلية مميّزة جدًا. وكتب عاصي في تعليقه على الفيديو: “احلى واجمل الأوقات دائماً مع عيون قلبي”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.