كريس براون يُثير الضجة بتعليق كتبه لريهانا – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بتعليق للنجم العالمي كريس براون على صورة لحبيبته السابقة ريهانا.

وفي التفاصيل، فقد علّق كريس على صورة ريهانا باللانجري بالقول “خُلقتِ لكسر الانترنت… ارتفعي أكثر أيتها الملكة.” وطلب كريس من ريهانا في تعليق آخر أن تُصدر عملاً فنياً جديداً.

وقد أثارا تعليقا كريس لريهانا ضجة كبيرة خصوصاً أنها تعرضت للضرب المبرح على يدّه سابقاً، كما أنها على علاقة بالمليونير السعودي حسن جميل.

إليكم ما كتبه كريس براون: