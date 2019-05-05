تشارليز ثيرون تكشفُ حقيقة خلافها مع أنجلينا جولي بعد مواعدة براد بيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّثتْ نجمة هوليود، تشارليز ثيرون، لأوّل مرّة، عن الشائعات المحيطة بخلافها المزعوم، مع النجمة أنجيلينا جولي وزوجها السّابق، براد بيت.

ونفت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، تمامًا، الشائعات التي ادّعتْ أنّها تصارعتْ مع أنجيلينا، بعد مواعدة براد بيت، في مقابلة جديدة، وفقًا لموقع "هوليود لايف" الأمريكيّ.

وقالت ثيرون عن جولي: "لا أعرفها جيدًا، أعرفها فقط، من الأحداث، لكن دائمًا ما تكون جميلة جدًا، نحن حقًا لا نعرف بعضنا، نحن لسنا أصدقاء، لكنّها تبدو كريمة، وجميلة ودافئة".

وجاء ذلك الإعلان، بعد 5 أشهر من ظهور تقارير، تزعم أنّ تشارليز كانت تواعد زوج أنجلينا السّابق.

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وبدأت الشائعات في بداية موسم "الكريسماس" الماضي، حيث قال مصدر: "لقد رأوا بعضهم بشكل عرضيّ، منذ شهر تقريبًا، وأنّهما كانا أصدقاء لبعض الوقت، ولم تدم علاقاتهما.

وكانت قد انتشرتْ تقارير في يناير الماضي، عن أنّ براد بيت البالغ من العمر 55 عامًا، على علاقة عاطفية مع الممثلة العالمية، تشارليز ثيرون، حيث التقيا عدّة مرّات في الفترة الأخيرة.

وأشارتْ التقارير، إلى أنّ ثيرون كانت في حدث مشاهدة فيلم "Roma at the Chateau Marmont" ثمّ انضمّ بيت إليها، ثمّ بدّل ملابسه، وخرج للقاء ثيرون.