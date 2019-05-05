أصالة: زياد الرحباني مستهتر.. ولن أتسامح مع غدر أنغام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ النجمة السورية، أصالة، أنّها رفضتْ أداء أغنية "ملعون أبو الناس العزاز"، التي أدّتها النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حيث عُرضت عليها كلمات الأغنية.

وقالت أصالة، إنّها أحسّتْ أنّها ستكون عبارة عن "شتيمة" لأهلها، فقالت: "أحسست أنها ستكون موجهة لعائلتي، وأنا الأهل لدي مقدسين".

واستطردتْ أصالة، في مقابلة تلفزيونية، ببرنامج "عايشة شو"، الذي تقدّمه المذيعة التونسية، عايشة بوجبل، على قناة "القاهرة والناس"، أنّها لا تفضّل أداء أغنية "كبرتك على سيدك"، مشيرًة، إلى أنّها من الأغاني التي لا تُحبّ غنائها، وتعتبر أيضًا، أغنية "خانات الذكريات"، من أفضل الأغاني التي تفضّل أداءها على المسرح.

وأوضحتْ النجمة السورية، أنّ سبب قولها، إنّ زياد الرحباني، لا يستهويها على الصّعيد الفنيّ والشخصيّ، لأنه يستقوي بوالدتها، لافتًة، إلى أنّها لا تحبّ الأشخاص المستهترين.

وبيّنت أصالة، أنّها لا تُحبّ "الهمجية والقسوة"، في الفنّ، موجًهة رسالة لزياد الرحباني، قائلًة: "أمك هي أمنا، وفيروز حبيبة وأمْ للجميع، وما بيصير أن تكون مغالي بآرائك وتستند على تاريخ نحن أيضًا نستند عليه، أنت ابنها ونحن أولادها".

وأضافتْ أصالة: "هذا رأيي بزياد الرحباني منذ زمن لأنني لا أحب الشخصيات التي تتصرف باستهتار في الفن"، منوهًة. أنّ وجهات نظرهما بها تنافر.

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كما أشارتْ أصالة، إلى أنّها ندمتْ على صداقتها للنجمة المصرية أنغام، خاصًة بعد تصريحها أنّها لن تأخذني معها بالباص، رغم أنّها من المقرّبين لها، ولكنّها لو استقلّتْ طائرة بها مليار شخص، لن تكون أنغام بينهم.

وعن زواج أنغام، من الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، ابن شقيقة زوجها المخرج طارق العريان، قالت أصالة، إنّها لم تكن تعرف، وحزنتْ كثيرًا، بعد إعلان هذا الخبر.

ولفتتْ أصالة، إلى أنّها لم تعاتبها، وقامت بحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعيّ قائلًة: "عملتلها آن فولو وبلوك".

وأكّدتْ النجمة السورية، أنّها أحسّتْ بالغدر، بسبب ما فعلته أنغام، وأنّها لن تقبل اعتذارها، لأنّ ما فعلته تصرّف لا يستحقّ الاعتذار، موضحًة، أنّها لا تسامح في خراب البيوت، مهما كان الحبّ والعشق.