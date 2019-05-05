شيرين عبدالوهاب تعود إلى "روتانا" بمفاجآت

وقّع الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي، عقدًا مع النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة المصرية القاهرة، وبموجبه انضمت شيرين لقائمة نجوم روتانا، وذلك بعد ساعات من التوقيع مع النجم تامر حسني.

ويتضمن هذا التعاقد الذي أبرمه الطرفان، إنتاج أسطوانتين غنائيتين، وعدد من الفيديو كليبات، وإحياء الحفلات الغنائية، كما أكد الهندي وشيرين على تطلعاتهما لأمنيات قادمة تلقى إعجاب الجمهور.

ووصفت شيرين عبد الوهاب، "روتانا"، بأنها أسرتها الفنية التي لم تتخل عنها أبدًا، لافتًة إلى أنها تربطها علاقة صداقة وطيدة بكل طاقم الشركة وعلى رأس الهرم "أبو فواز" سالم الهندي، وأضافت النجمة المصرية: "أعد جمهوري من خلال تعاقدي مع روتانا بعدد من الأعمال والحفلات المميزة ".

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واعتبر سالم الهندي، أن شيرين عبدالوهاب، "ابنة" الشركة التي تفخر روتانا بالتعاقد معها ودعمها.

ووصف سالم، "شيرين"، بأنها تمتلك الصوت المتمكن العذب والحساس، المتفرد بالشكل الغنائي الذي يقدمه، موضحًا أنهما من خلال هذا التعاقد سيبهران الجمهور قريبًا بأعمال ذات صبغة جديدة تحظى بالإعجاب وتحصد جماهيرية كبرى.

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يُذكر أن "روتانا،" أعلنت التعاقد مع تامر حسني، إضافة إلى توالي التعاقدات مع عدد من المطربين والنجوم، الذين سيكونون مفاجأة للجمهور.

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