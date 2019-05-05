نانسي عجرم تُوجَّه رسالة إلى هيفاء وهبي

أطلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، في برنامج إحدى القنوات الفضائية اللبنانية، حيث قامت بأداء أغنية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وتقليد أدائها. وخلال الحلقة، اختارت نانسي أغنية هيفاء "قالولي عنه كلام"، وقامت بتقليد أدائها وعقب انتهائها من الغناء وجهت التحية لهيفاء وقالت لها "أحبك هيفا". من جانبها علقت هيفاء على المقطع الغنائي وأعربت عن سعادتها بما قدمته نانسي، وذلك عبر "تويتر"، قائلة "طيبة محبوبة ولا زالت تتذكر أول أغنية لي في مسيرتي.. وأنا أحبها أيضًا". قد يهمك أيضا: نانسي عجرم تتفاعل مع تقبيل البابا فرنسيس أقدام زعماء جنوب السودان Advertisements نانسي عجرم تحطم الرقم القياسي في الوسط الفني بلقب "أم البنات"

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