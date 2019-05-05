شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم ضيوف شرف بـ Champs-Elysées Film Festival.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل ثلاث من أهم وأشهر نجوم عالم هوليوود كضيوف شرف بفعاليات " Champs-Elysées Film Festival " لعام 2019 والمقرر أن تنطلق فعالياته فى 18 يونيو وتستمر حتى 25 يونيو فى فرنسا، وسوف يشارك هؤلاء النجوم بندوات رئيسية خاصة بصناعة السينما، والنجوم الثلاث هم جيف جولدبلوم وكايل ماكلاشلان وكريستوفر والكن. جيف جولدبلوم والتى ستكون ندوته يوم 18 يونيو المقبل، أما ندوة كايل ماكلاشلان فمن المقر أن تقام يوم الخميس 20 يونيو المقبل، وعن ندوة كريستوفر والكن فحدد لها موعد الجمعة 21 يونيو. Advertisements

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