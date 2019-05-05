شكرا لقرائتكم خبر عن "حليت فى عنيه" ..كريس بروان يصف ريهانا بالملكة فهل ندم على "ضربها"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مغنى الراب كريس براون حبيب النجمة العالمية ريهانا السابق لا يزال مهوس بها فرغم انفاصلهما على خلفية اعتداءه عليها بالضرب إلا أنه علق على أحدث صور لها على موقع إنستجرام قائلا "الملكة" وهو ما جعل متابعى ريهانا وكريس يتعجبون من تعليقه خاصة وأنه مر وقت طويل على انفاصلهما لكنه فيما يبدو لا يزال يحبها ولا يزال يشعر بالندم على ضربه لها وخسارتها للأبد.
وكانت ريهانا خضعت لجلسة تصوير للترويج لموديل جديد من موديلات خط أزياءها فى مجال ملابس اللانجيرى إضافة إلى ظهروها على غلاف مجلةVogue فى نسختها الإسترالية، حيث ظهرت ريهانا بإطلالة مثيرة وجريئة تدل على أنوثة طاغية للنجمة صاحبة البشرة السمراء.
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