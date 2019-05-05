دنيا بطمة تهاجم برامج اكتشاف المواهب… والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 08:48 صباحاً - هاجمت الفنانة المغربية دنيا بطمة برامج اكتشاف المواهب الغنائية وذلك بعد خسارة الشاب المغربي علي المديدي المشارك الأبرز في برنامج “الزمن الجميل”. ونشرت دنيا بطمة تدوينة على حسابها الشخصي بـ “الأنستغرام”، انتقدت من خلالها ما وصفته بالحيف الذي يتعرض له المغاربة في جميع برامج اكتشاف المواهب، موضحة أنها كانت أول ضحية من خلال مشاركتها في برنامج “آراب أيدل”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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